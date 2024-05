Decide Poder Legislativo no sancionar a Arturo Salinas

La Comisión de Justicia y Seguridad Pública no procederá en contra de Arturo Salinas pese a denuncias que pedían removerlo como presidente del Poder Judicial

A pesar de las diferentes denuncias y peticiones para remover a Arturo Salinas de la presidencia y magistratura del Poder Judicial del Estado, la Comisión de Justicia y Seguridad Pública decidió no proceder en su contra.

Dentro del dictamen que se leyó en la comisión se estableció que no había lugar para proveer de conformidad con lo solicitado por todos los diputados de Movimiento Ciudadano, el Colegio Mexicano Independiente de Abogados, Abogados de México, entre otros ciudadanos que pidieron la sanción.

Sin embargo, dentro de la comisión, los diputados se pronunciaron en contra, ya que, el hecho de que Arturo Salinas haya aceptado el puesto de Gobernador Interino en octubre del 2023, va en contra de las leyes de división de poderes establecidas en la Constitución.

“No se vale que en este momento se quiera, como ya lo dije, hacernos de la vista gorda, voltear para otro lado y hacer como si nada pasó, no podemos quedarnos en esta comisión con el sello de dejar impune este hecho.

“Y más allá porque el asunto ya se fue también a Cámara de Diputados, desde allá se está solicitando un juicio político contra Arturo Salinas, también por un grupo de ciudadanos que como aquí no se movió nada pues están moviéndole y no nos vamos a olvidar del caso, no vamos a permitir que este asunto se quede impune”, dijo el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Eduardo Gaona.

A pesar de que los diputados emecistas votaron en contra, el dictamen para no sancionarlo fue aprobado por la mayoría de la comisión.

