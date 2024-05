Sufren usuarios de calor por rutas sin aire acondicionado

En un sauna viajan los usuarios de transporte público, quienes aseguran que lamentablemente con estas altas temperaturas, los camiones no tienen clima.

¿Su camión trae clima? nada, son bien calientes y bien tardados que son, ¿cómo le hace, se echa aire esto? no, oliendo el mismo sudor que todos, comentó María del Socorro.

Puras fallas son las que reportan los usuarios de los camiones que esperan sobre la Avenida Universidad en el municipio de San Nicolás.

Estos camiones que agarramos a veces ni traen asientos, o están descompuestos; igual el clima, no traen, puras fallas en estos camiones, resaltó José Pablo.

Más de 36 grados, sin clima, amontonados, y parados es el calvario de los usuarios de camiones, que además de hacer largas filas bajo el sol, también tienen que esperar horas para subir a su camión.

Y esto no es todo, los camiones no se paran en su destino, a pesar de no llevar tantos pasajeros, así que muchas veces la espera de media hora, se convierte en dos horas.

¿Usted cuánto tiempo lo espera? se le preguntó a María del Socorro, pues a veces una hora u hora y media, a veces dos.

