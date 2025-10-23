Se incendia porche donde almacenaban pirotecnia en Guadalupe

El incendio en el porche de una vivienda fue provocado por pirotecnia almacenada en la colonia Benito Juárez en Guadalupe

Un incendio provocado por pirotecnia almacenada consumió el porche de una vivienda en la colonia Benito Juárez, en el municipio de Guadalupe, durante la madrugada de este miércoles.

El siniestro fue reportado alrededor de las 00:30 horas en el domicilio ubicado sobre la calle Francisco Montes de Oca número 223, hasta donde acudieron elementos de Bomberos de Guadalupe y Protección Civil estatal y municipal para controlar las llamas.

De acuerdo con las autoridades, en la vivienda se almacenaba pirotecnia del año anterior, la cual habría detonado accidentalmente. La propietaria del inmueble, identificada como Mirna Martínez , de 40 años, mencionó que uno de sus hijos se encontraba jugando en el área donde se originó el fuego, aunque dijo desconocer cómo se activó el material.

El incendio consumió en su totalidad diversos objetos del porche, entre ellos mesas, cartón y productos de una pequeña dulcería instalada en el lugar.

A pesar de la intensidad del fuego y explosiones registradas, no se reportaron personas lesionadas y los cuerpos de auxilio descartaron riesgos adicionales en la zona.

En las labores de control y verificación participaron unidades de Protección Civil de Nuevo León y Guadalupe, así como elementos de la Policía municipal, quienes acordonaron el área mientras se realizaban las maniobras.