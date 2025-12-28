¡De nuevo! Otro hombre se estrella contra poste de Morones Prieto

Hace menos de 24 horas, un conductor perdió la vida tras impactarse contra un poste, el mismo en el que el ahora afectado se incrustó

Un automóvil se terminó impactado contra un poste en la avenida Morones Prieto, cerca de su incorporación a Garza Sada, mismo lugar donde ayer un hombre perdió la vida al estrellarse con la misma estructura.

En el percance que involucró a un auto Volkswagen Gol gris y resultó lesionado un hombre de 25 años identificado como Jose Luis, quién fue tratado por elementos de Protección Civil Estatal y Municipal, además de paramédicos de Cruz Roja quienes trasladaron al joven hacia el hospital de zona 21 para recibir atención médica urgente.

El reporte preliminar de los cuerpos de emergencia informa que el hombre habría dormitado al volante, provocando que perdiera el control del vehículo y se terminará impactando contra el poste.

Durante los trabajos, dos carriles de la vialidad fueron cerrados para permitir los trabajos de los cuerpos de emergencia y tras finalizar, fueron liberados por elementos de Movilidad de Monterrey.

Hombre muere tras estrellarse en el mismo poste

Este viernes ocurrió un accidente similar en la zona, en donde lamentablemente un hombre terminó perdiendo la vida tras chocar su vehículo Chevrolet Aveo contra el mismo poste perteneciente a CFE en la avenida Morones Prieto.

El joven de entre 30 a 35 años, circulaba por los carriles exprés a alta velocidad, por lo que terminó perdiendo el control de la unidad hasta impactarse contra la estructura.