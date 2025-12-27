Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Muere conductor al estrellar auto contra torre en Morones Prieto

Por: Danea Lázaro

26 Diciembre 2025, 13:29

Compartir

El fatal percance se registró al mediodía de este viernes, luego de que el conductor presuntamente perdió el control de la unidad al circular a alta velocidad

Un hombre murió luego de estrellarse contra una torre de luz sobre la avenida Morones Prieto en su cruce con la calle Chiapas, a la altura de la colonia Nuevo Repueblo, en Monterrey.

El joven de entre 30 a 35 años, quien no ha sido identificado, circulaba por los carriles exprés a alta velocidad perdiendo el control de la unidad impactando contra la torre.

El vehículo Chevrolet Aveo color blanco, placas TAC 824 B quedó en el camellón central que divide los carriles ordinarios y exprés, totalmente destruido de la parte frontal.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil estatal y municipal, personal de Servicios Periciales, así como de Movilidad de Monterrey quienes acordonaron la zona para el retiro del cuerpo y vehículo.

La vialidad se vio afectada tras el cierre de un carril exprés.

muere-conductor-estrellamiento.jpeg

Comentarios