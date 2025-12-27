Muere conductor al estrellar auto contra torre en Morones Prieto

El fatal percance se registró al mediodía de este viernes, luego de que el conductor presuntamente perdió el control de la unidad al circular a alta velocidad

Un hombre murió luego de estrellarse contra una torre de luz sobre la avenida Morones Prieto en su cruce con la calle Chiapas, a la altura de la colonia Nuevo Repueblo, en Monterrey. El joven de entre 30 a 35 años, quien no ha sido identificado, circulaba por los carriles exprés a alta velocidad perdiendo el control de la unidad impactando contra la torre. El vehículo Chevrolet Aveo color blanco, placas TAC 824 B quedó en el camellón central que divide los carriles ordinarios y exprés, totalmente destruido de la parte frontal. Al lugar arribaron elementos de Protección Civil estatal y municipal, personal de Servicios Periciales, así como de Movilidad de Monterrey quienes acordonaron la zona para el retiro del cuerpo y vehículo. La vialidad se vio afectada tras el cierre de un carril exprés.