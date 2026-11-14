De llamadas a videojuegos: así reclutan menores para extorsiones

Autoridades ha identificado que delincuentes utilizan diferentes intermediarios para sacar el botín de viviendas y establecimientos, dificultando el seguimiento

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Detrás de una llamada de extorsión puede existir una cadena de participantes que va mucho más allá de quien realiza el engaño. Guardias de seguridad, trabajadoras domésticas, conductores de plataformas, servicios de paquetería e incluso menores de edad reclutados mediante videojuegos pueden terminar involucrados en una operación para trasladar dinero y objetos robados.

La Agencia Estatal de Investigaciones ha identificado que los delincuentes utilizan diferentes intermediarios para sacar el botín de las viviendas y establecimientos, dificultando el seguimiento de los bienes y la identificación de quienes organizan las extorsiones.

El director de la AEI, Esteban Cantú, explicó que una de las primeras personas involucradas es precisamente el trabajador que recibe la llamada, quien puede terminar entregando pertenencias sin saber que está facilitando un delito.

Posteriormente, los extorsionadores solicitan servicios de transporte por aplicación para recoger los paquetes y trasladarlos a otros puntos.

“También lo denominamos en un momento el fraude del sobre amarillo, porque se pedía que consiguieras, o si había un sobre, cuando la cantidad no era tan grande o las cosas eran pequeñas, como por ejemplo algunas joyas o demás, se metieran en un sobre amarillo. Igual piden que hablen en algún taxi, generalmente de aplicación o de plataforma”.

El funcionario explicó que los conductores no necesariamente conocen el contenido de los paquetes ni saben que están participando en una operación criminal. En muchos casos reciben una solicitud mediante la aplicación, recogen el envío y lo trasladan como parte de su trabajo habitual.

Sin embargo, la cadena no termina ahí. La investigación ha permitido identificar que algunos delincuentes reclutan a adolescentes a través de videojuegos para que recojan y entreguen los objetos a cambio de dinero.

“En otras ocasiones son reclutados, incluso jovencitos, adolescentes por medio de videojuegos. Nos ha pasado mucho que también los reclutan por medio de juegos como Roblox o Free Fire. Ahí los reclutan, les ofrecen que les van a pagar de 3 mil a 5 mil pesos por recoger un paquete e irlo a entregar”.

Los menores reciben instrucciones para trasladar las pertenencias a centrales de autobuses, empresas de paquetería o puntos de transporte, desde donde los objetos son enviados a otras ciudades.

De esta manera, los artículos obtenidos mediante engaños pueden pasar por diferentes manos y recorrer largas distancias antes de llegar a quienes finalmente se benefician de la operación.

“Ahí lo que sigue es ir a alguna central de autobuses, paquetería, algún lugar de transportes, donde también manejan paquetería y envían lo que, en este caso, obtuvieron del botín, lo que entregaron en este caso los empleados domésticos”.

La participación de estos intermediarios representa uno de los principales obstáculos para las investigaciones, pues no todos conocen el origen ilícito de los objetos que trasladan. Mientras algunos son engañados, otros aceptan participar a cambio de una compensación económica y algunos más conocen la actividad delictiva.

Esteban Cantú reconoció que esta modalidad puede funcionar con grupos pequeños, pero con una operación perfectamente estructurada, en la que cada participante cumple una función específica.

“Al final de cuentas, tienen conocimiento de que algo está sucediendo, que algo está pasando. Como te digo, en algunas ocasiones también son engañados; sin embargo, están recibiendo pago por esta labor que, al final de cuentas, es un tema que se considera un delito. Y en algunas otras ocasiones, pues sí saben definitivamente de qué se trata”.

Por su parte, Gilberto Marín, encargado de manejo de crisis de la Fiscalía Antisecuestros, explicó que Nuevo León recibe llamadas provenientes de otras entidades, lo que amplía el alcance de las investigaciones.

“Al menos aquí en Nuevo León, nosotros somos un estado víctima. Todas las llamadas dependen de cada modus operandi y cada modus operandi tiene un estado que nace. Este tipo de llamadas vienen desde otros estados. Vienen desde Guadalajara, Ciudad de México y Tamaulipas”.

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Aunque los conductores de plataformas pueden desconocer que trasladan objetos robados, su participación como testigos resulta fundamental para las investigaciones. Los registros de los viajes, las ubicaciones de entrega y las cámaras de vigilancia permiten reconstruir los recorridos e identificar a quienes reciben los paquetes.

“Lo que nos sirve bastante a nosotros es como testigos en la carpeta. Obviamente nos ayuda a ir al lugar donde entregaron, que es donde nos interesa. Generalmente, de ahí nosotros iniciamos la investigación con testigos, cámaras de vigilancia y hacemos toda una ruta de dónde pudieron haber huido las personas que reciben, en este caso, el paquete”, comentó Cantú.

El funcionario señaló que han logrado recuperar objetos y detener a personas relacionadas con estas operaciones, incluso con órdenes de aprehensión contra quienes reciben las pertenencias en otras partes de la República.

La gravedad de esta modalidad no solamente está en el monto de lo robado, sino en la capacidad de los delincuentes para involucrar a personas que no necesariamente pertenecen a un grupo criminal y convertirlas en intermediarios de sus operaciones.

Una llamada puede poner en marcha toda esta cadena: desde el trabajador que entrega los bienes hasta los menores que los trasladan y los servicios utilizados para enviarlos a otros estados. Identificar cada eslabón se ha convertido en uno de los mayores retos para las autoridades.