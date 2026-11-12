Así operan las extorsiones contra trabajadores en Nuevo León 

Un ejemplo es el de Julieta, trabajadora doméstica de San Pedro, quien fue víctima de este engaño y terminó entregando 10 mil pesos.

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Una llamada telefónica puede ser suficiente para que una persona termine entregando miles de pesos, joyas y hasta abra una caja fuerte.

Sin necesidad de utilizar la fuerza, delincuentes manipulan psicológicamente a trabajadoras domésticas y guardias de seguridad para conseguir que faciliten robos millonarios en residencias y establecimientos de Nuevo León.

El engaño comienza incluso antes de la llamada de extorsión. De acuerdo con las investigaciones, los delincuentes realizan contactos previos a los domicilios para obtener información sobre quienes viven ahí, los horarios y las personas que trabajan en las propiedades.

A través de supuestas promociones, ofertas de servicios o solicitudes de crédito, consiguen datos que posteriormente utilizan para construir historias creíbles y ganarse la confianza de sus víctimas.

Gilberto Marín, encargado de manejo de crisis de la Fiscalía Especializada Antisecuestros, explicó que el objetivo es identificar cómo responde la persona para adaptar el engaño.

“Una cosa común que hacen los extorsionadores es hablar antes a los domicilios que previamente van a extorsionar. Esto con el objetivo de sacar la mayor cantidad de información. En estas llamadas previas, los sujetos no se identifican y no tratan de hacer ningún tipo de extorsión; simplemente se comunican tratando de ofrecer algún tipo de promoción, algún tipo de servicio, algún tipo de descuento”.

Una vez que consiguen información, comienza la manipulación. Los delincuentes se hacen pasar por los patrones, familiares, administradores o supuestos representantes de alguna institución, e inventan emergencias en las que aseguran que el propietario necesita ayuda inmediata.

La estrategia no consiste necesariamente en amenazar al trabajador, sino en hacerlo sentir responsable de resolver un problema que supuestamente enfrenta su empleador.

“Es que en este tipo de modus operandi, el sujeto no trata de intimidar a la empleada doméstica, en el caso de las residencias. Lo que hacen es poner a la empleada doméstica en un puesto donde ella es la única que puede resolver el conflicto en el que está supuestamente su patrón inmiscuido. Ese es el punto clave y la clave del éxito de ese tipo de extorsión”, comentó Marin.

Con esa presión emocional, establecen límites de tiempo y dan instrucciones para localizar dinero, documentos, joyas y objetos de valor. En otros casos, ordenan abrir cajas fuertes, romper cerraduras o entregar paquetes a personas que acuden hasta el domicilio.

Un ejemplo es el de Julieta, trabajadora doméstica de San Pedro, quien fue víctima de este engaño y terminó entregando 10 mil pesos.

A través de una llamada le hicieron creer que su patrón necesitaba urgentemente el dinero para liberar una paquetería que se encontraba atorada. La mujer fue envuelta con instrucciones y explicaciones que le hicieron pensar que estaba ayudando a su empleador, hasta que finalmente entregó el efectivo.

El director de la Agencia Estatal de Investigaciones, Esteban Cantú, explicó que este tipo de engaños también es conocido como el fraude de las patronas.

“En el caso de los guardias de seguridad o las empleadas domésticas, más que una amenaza es como te dije, es un engaño, es un fraude. Te hacen creer que, en este caso, el jefe, el gerente, el patrón o patrona, que si nosotros tenemos denominados como el fraude de las patronas, porque regularmente hablan diciendo que hablan de parte de los dueños de la casa”.

La manipulación puede continuar hasta que la víctima entrega los objetos solicitados. Los delincuentes incluso utilizan diferentes voces para simular que participan abogados, funcionarios o personas cercanas a los empleadores.

“Definitivamente es una estructura donde utilizan varios participantes, porque las llamadas pueden ser varias voces y se empiezan a rolar, empiezan a cambiar de roles. Es decir, te va a hablar el licenciado tal, que pertenece a Hacienda; te va a hablar el licenciado tal, que es amigo de tu empleador. Y son voces diferentes. Es una estructura para llegar a hacer este tipo de extorsiones”, declaró Gilberto Marín.

Para las autoridades, una de las principales dificultades es que las víctimas no siempre identifican que están siendo engañadas, pues actúan convencidas de que están ayudando a sus patrones.

Esteban Cantú señaló que este tipo de prácticas no es nuevo, aunque han observado una mayor incidencia de casos dirigidos a guardias y trabajadoras domésticas.

La estrategia de los delincuentes es clara: conseguir información, construir una historia creíble y presionar emocionalmente hasta que la víctima entregue los bienes.

Pero el engaño no termina cuando sale el dinero o la joyería de una propiedad.

Detrás de cada llamada puede existir una cadena de personas y servicios utilizados para trasladar el botín, una red que complica el trabajo de las autoridades y que revela la dimensión de esta modalidad delictiva