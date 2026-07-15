Dan último adiós a Pamela Yahaira, víctima de un ataque en Juárez

Familiares y amigos despiden a Pamela Yahaira, joven de 25 años que falleció el pasado fin de semana tras sufrir graves quemaduras

Con una camiseta estampada con la fotografía de su hija y un emotivo mensaje en redes sociales, Araceli Galván despidió este martes a Pamela Yahaira Alvarado Galván, la joven de 25 años que perdió la vida tras el ataque que sufrió el pasado fin de semana en el municipio de Juárez, Nuevo León.

Los servicios funerarios se realizaron en las Capillas Martínez Renacimiento, ubicadas sobre la avenida Benito Juárez, donde desde las 9:00 horas familiares, amigos y seres queridos acudieron para darle el último adiós.

Pamela Yahaira fue localizada durante la madrugada del fin de semana en calles de la colonia Lomas del Sol con quemaduras en aproximadamente el 90 por ciento de su cuerpo, por lo que fue trasladada de emergencia a un hospital para recibir atención médica especializada.

Pese a los esfuerzos del personal médico, la joven falleció horas más tarde a consecuencia de la gravedad de las lesiones que presentaba.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Pamela Yahaira habría acudido a una reunión tras recibir una invitación de una persona que conoció mediante redes sociales. Presuntamente, después del convivio fue agredida por dos hombres, quienes le habrían arrojado un líquido inflamable antes de prenderle fuego.

Fuentes relacionadas con el caso indicaron que la reunión se llevó a cabo en una quinta ubicada sobre la avenida México, en el municipio de Guadalupe. Este dato forma parte de las líneas de investigación que siguen las autoridades para esclarecer los hechos.

A través de redes sociales, su madre compartió un mensaje de despedida en el que expresó el profundo dolor por la pérdida de su hija y le prometió cuidar de sus dos nietos, quienes ahora quedan bajo el resguardo de su familia.

"No hubiera querido que llegara este momento. Sé que querías seguir con tus hijos, especialmente con tu princesa, a quien tanto amabas. Te prometo que siempre velaré por ellos", expresó.

Mientras las autoridades continúan con las investigaciones, su familia exige que este crimen no quede impune.