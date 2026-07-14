Muere mujer incendiada por hombres tras fiesta en Juárez

La víctima fue rociada con gasolina y después prendida en llamas, sufriendo graves quemaduras en el 90 por ciento del cuerpo

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Una joven murió incendiada por presuntamente dos hombres tras ser invitada vía redes sociales a una fiesta, en Juárez.

La víctima fue rociada con gasolina y después prendida en llamas, sufriendo quemaduras en el 90 por ciento del cuerpo.

El ataque ocurrió entre la madrugada y la mañana del sábado sobre vía pública en la colonia Lomas del Sol.

Tras ubicada, la mujer fue trasladada hasta el Hospital General de Juárez a donde ingresó en estado grave para luego perder la vida durante la tarde.

Antes de morir, según trascendió, logró informar a agentes de la Fiscalía que dos hombres cometieron el atentado en su contra.

Así mismo, abundó que en horas previas acudió a un festejo en un quinta sobre la avenida México, en Guadalupe.

Su asistencia, dijo, fue porque un hombre la contactó en redes sociales para invitarla.

La mujer se identificó como Pamela Yahaira Alvarado Galván, de 25 años de edad.

Como parte de las indagatorias, la Agencia Estatal de Investigaciones emprendió una búsqueda de indicios en la calle donde fue localizada, así como en quintas de Guadalupe y Juárez.