Dan familiares y amigos último adiós a la pequeña Arleth Xitlali

La menor perdió la vida el pasado martes luego de sentirse mal tras presuntamente recibir un balonazo mientras jugada afuera de su domicilio, en García

Entre lágrimas, globos blancos y recuerdos de quienes la conocieron, este jueves familiares y amigos dieron el último adiós a Arleth Xitlali, la menor de 11 años que perdió la vida luego de presuntamente recibir un golpe con un balón mientras jugaba afuera de su domicilio, en el municipio de García.

La menor fue sepultada antes del mediodía en el panteón San José, ubicado sobre la avenida Ruiz Cortines, en la colonia Plutarco Elías Calles, en Monterrey, hasta donde acudieron decenas de personas cercanas a la familia de la menor.

Arleth Xitlali fue velada en un domicilio de la colonia Valle de Lincoln, en García, sitio donde vivía junto a sus padres y su hermana gemela.

De acuerdo con los primeros reportes, el pasado lunes 4 de mayo la niña se encontraba jugando cuando habría recibido un balonazo. Tras el golpe comenzó a sentirse mal, por lo que fue llevada a una clínica para recibir atención médica.

Sin embargo, horas más tarde volvió a presentar complicaciones de salud. Sus familiares intentaron trasladarla nuevamente para que fuera atendida, pero lamentablemente perdió la vida a bordo del vehículo en el que era llevada.

La Fiscalía General de Justicia del Estado mantiene abierta una investigación para esclarecer las causas exactas del fallecimiento. Hasta el momento, las autoridades no han revelado los resultados de la autopsia de ley, no obstante, las primeras líneas de investigación apuntan a que el deceso estaría relacionado con el accidente ocurrido mientras jugaba.