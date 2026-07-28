Dan familiares y amigos el último adiós a Zaid Sebastián

El sepelio se llevó a cabo este lunes en el panteón Jardín de Los Ángeles, en el municipio de Apodaca, donde seres queridos acompañaron el cortejo fúnebre

Con muestras de dolor, familiares y amigos dieron el último adiós a Zaid Sebastián, el adolescente de 17 años que falleció tras permanecer más de un mes hospitalizado luego de ser atacado con un arma blanca en una plaza de la colonia Rafael Buelna, en Monterrey.

El sepelio se llevó a cabo este lunes en el panteón Jardín de Los Ángeles, en el municipio de Apodaca, donde seres queridos acompañaron el cortejo fúnebre para despedir al joven.

Zaid permaneció internado desde el pasado 9 de junio en el Hospital Metropolitano, luego de sufrir heridas en el pecho que le afectaron el corazón y un pulmón durante una agresión ocurrida tras una discusión en una plaza pública.

Finalmente, murió a consecuencia de las lesiones.

Su fallecimiento dejó consternados a familiares, amigos y compañeros de la Escuela de Artes y Oficios, donde cursaba la especialidad de soldadura.

De acuerdo con las investigaciones, la agresión habría sido cometida por una adolescente, también menor de edad, tras una discusión.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León mantiene abierta la carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.