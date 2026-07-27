Muere joven de 17 años tras ataque con arma blanca

Tras la agresión, cuerpos de auxilio trasladaron al joven a un hospital, donde permaneció bajo atención médica hasta que se confirmó su fallecimiento

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Un joven de 17 años perdió la vida luego de permanecer varias semanas hospitalizado tras ser atacado con un arma blanca en una plaza pública de la colonia Rafael Buelna, al poniente de Monterrey.

La víctima fue identificada como Zaid Sebastián, quien fue agredido el pasado 8 de junio sobre la calle Bustamante. Aunque recibió atención médica y permaneció internado durante varias semanas, finalmente falleció a consecuencia de las lesiones.

Una adolescente habría cometido la agresión

De acuerdo con testigos, una adolescente, también menor de edad, habría sido quien lo atacó en repetidas ocasiones sobre la banqueta. Metros antes de entrar a la plaza.

Tras la agresión, cuerpos de auxilio trasladaron al joven a un hospital, donde permaneció bajo atención médica hasta que se confirmó su fallecimiento.

Autoridades investigan el caso como homicidio

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer el móvil del ataque y determinar la situación jurídica de la adolescente señalada como presunta responsable, de quien, por tratarse de una menor de edad, no se han revelado más detalles.

Con la muerte de Zaid Sebastián, el caso ahora es investigado como homicidio, mientras la familia exige que se haga justicia.