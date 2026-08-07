Dan de alta a jóvenes a quienes les cayó un rayo en su domicilio

Autoridades de Galeana confirman estado de salud de Alondra, de 17 años, y Brandon, de 19, tras caerles un rayo en su hogar.

Los dos jóvenes que les cayó un rayo cuando se encontraban en sus domicilios en Galeana fueron dados de alta ya se encuentran bien de salud.

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De acuerdo a la información de las autoridades de Protección Civil de Galeana contaron que Alondra Lizbeth Mejorado Sandoval, de 17 años de edad fue trasladada al hospital general ella se encontraba en su domicilio en el Ejido por el lado de San Lucas en los Aguacates.

Brandon Misael Alanís Guajardo, de 19 años de edad ya lo habrían trasladado para brindarle la atención médica y él se encontraba en su domicilio en la cabecera municipal de Galeana en la Colonia Cristo Rey.

Raúl Ramos, coordinador de comunicación de Protección Civil de Galeana, señaló que el joven Brandon Misael Alanís Guajardo presentaba una quemadura en uno de sus brazos y sufrió la descarga del Rayo porque mantenía un celular en su mano conectado a un cargador de corriente eléctrica cuando estaba la tormenta.

Alondra Lizbeth Mejorado Sandoval de 17 años de edad sufrió una descarga eléctrica cuando se asomó por la ventana de su viviend cuando estaba la tormenta eléctrica lo que provocó que cayera el Rayo y la aventara por la fuerza.

Ambos jóvenes se encuentran bien de salud ya están en sus respectivos domicilios donde sucedieron los acontecimientos.

Las viviendas donde se registró el acontecimiento al caer el Rayo no presentaron daños alguno, únicamente el cargador y el celular que mantenía en sus manos Brandon Misael Alanís al momento de sufrir la descarga eléctrica.