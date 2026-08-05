Mujer resulta lesionada tras caerle un rayo a su casa en Galeana

El incidente movilizó a corporaciones de auxilio tras el reporte de la descarga eléctrica en la vivienda. Elementos de Protección Civil de Galeana

Dos jóvenes resultaron lesionados la tarde de este martes luego de que un rayo impactara en un domicilio ubicado en el ejido Los Aguacates, en el municipio de Galeana.

El incidente movilizó a corporaciones de auxilio tras el reporte de la descarga eléctrica en la vivienda. Elementos de Protección Civil de Galeana, en coordinación con el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), acudieron al sitio para prestar atención inmediata a los afectados.

Las autoridades identificaron a los lesionados como:

Alondra Lizbeth Mejorado Sandoval , de 17 años de edad, quien requirió traslado de emergencia al Hospital General de Galeana para su atención especializada.

Brandon Misael Alanís Guajardo, de 19 años de edad, quien únicamente presentó lesiones menores y fue valorado por los paramédicos en el lugar del incidente sin requerir hospitalización.

Tras brindar los primeros auxilios, el personal de Protección Civil de Galeana realizó una inspección técnica en la estructura de la vivienda, descartando riesgos adicionales o daños que comprometan el inmueble, tras lo cual las unidades concluyeron el operativo de atención.