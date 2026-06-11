Dan 48 horas para definir situación de dueño de abarrotes

La autoridad ministerial cuenta con un plazo legal de 48 horas para definir la situación jurídica de Juan Tejada, propietario del negocio 'Abarrotes Tejada'

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El fiscal general del Estado, Javier Flores Saldívar, informó que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León continúa integrando la carpeta de investigación relacionada con el caso ocurrido en una tienda de abarrotes de la colonia Croc, donde un enfrentamiento dejó un saldo de tres personas fallecidas.

El funcionario señaló que la autoridad ministerial cuenta con un plazo legal de 48 horas para definir la situación jurídica de Juan Tejada, propietario del negocio "Abarrotes Tejada", quien permanece a disposición de las autoridades mientras se desarrollan las investigaciones.

Flores Saldívar detalló que agentes ministeriales y personal de la Fiscalía revisan diversos elementos de prueba, entre ellos grabaciones de cámaras de seguridad, entrevistas con testigos y otros indicios que permitan esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Asimismo, confirmó que dentro del establecimiento existe una cámara de videovigilancia que captó el desarrollo de los acontecimientos, material que actualmente forma parte de la evidencia bajo análisis.

Respecto a los presuntos responsables del asalto, el fiscal general indicó que hasta el momento no se ha determinado si contaban con antecedentes penales.

Las declaraciones del titular de la Fiscalía se dan luego de que durante la madrugada se confirmara el fallecimiento de Daniel Carmona, de 38 años, quien permanecía hospitalizado bajo custodia tras resultar herido durante el presunto asalto registrado la tarde del martes.

Con su muerte, la cifra de víctimas mortales se elevó a tres. Entre ellas se encuentra José Tejada, de 32 años, hijo del propietario del negocio, quien falleció tras ser trasladado al Hospital Tierra y Libertad.

También murió en el lugar Brayan, alias "El Kiko", de 28 años, señalado como uno de los presuntos participantes en el intento de robo.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los dos hombres ingresaron presuntamente al establecimiento ubicado sobre la calle Alonso Santos Palomo con la intención de cometer un asalto, cuando en el interior se encontraban el propietario, su hijo y varios clientes.

Durante los acontecimientos se registró un forcejeo que derivó en detonaciones de arma de fuego.

Peritos y agentes ministeriales continúan integrando la carpeta de investigación para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos y deslindar responsabilidades en este caso que ha generado gran impacto entre los habitantes de la colonia Croc.