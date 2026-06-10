Muere asaltante y otro resulta lesionado en la colonia Croc

Ambos jóvenes fueron alcanzados por las balas, provocándole la muerte a uno de ellos, quedando tirado sin signos vitales en la entrada de la tienda

Un hombre murió, y otro más resultó lesionado luego de intentar asaltar una tienda en la colonia Croc, en el municipio de Monterrey.

Los hechos ocurrieron en la calle Alfonso Santos Palomo, en su cruce con Martínez del Río Blanco, donde ambos recibieron un total de cinco disparos, según vecinos.

El hombre, presuntamente dueño del local, se encontraba atendiendo cuando ambos jóvenes arribaron a bordo de una motocicleta para sustraer mercancía; sin embargo, sacó un arma de fuego para evitarlo.

Ambos jóvenes fueron alcanzados por las balas, provocándole la muerte a uno de ellos, quedando tirado sin signos vitales en la entrada de la tienda.

El otro, identificado como José Valdez, resultó lesionado. Ante esto, rápidamente arribaron elementos de Cruz Roja, quienes lo atendieron y trasladaron al hospital universitario para su valoración médica.

Se hicieron presentes elementos de Fuerza Civil, agentes ministeriales, así como personal del Instituto de Criminalística y servicios periciales para el retiro del cuerpo.Servicios Periciales