Cumple el niño Johan Gael más de 9 años sin ser localizado

La carpeta de investigación de la desaparición de Johan Gael de tres años tiene más de nueve años abierta sin tener algún indicio nuevo.



Fue el pasado 04 de octubre de 2015 cuando se reportó la pérdida del menor proveniente de Saltillo, Coahuila en Galeana, Nuevo León, lugar donde inició la búsqueda incesante de la familia Cardona de la Cruz, sin tener resultados favorables.



Después de años y pasar la investigación de la Fiscalía especializada en Personas Desaparecidas a la Fiscalía Antisecuestros la alerta Amber del menor que entonces tenia 3 años se dio de baja por protocolo, pero Yahaira de la Cruz y Miguel Ángel Cardona, padres de Johan Gael, aseguraron que nunca estuvieron de acuerdo con esto.



“Nunca estuvimos conformes con que la alerta Amber la dieran de baja, pero nos dijeron que era un protocolo que se tenía que seguir, pero nosotros no estuvimos conformes que la desactivaran.



“No estamos tan conformes, si estuviera nuestro hijo con nosotros otra cosa seria, pero desgraciadamente han pasado nueve años que no tenemos ningún avance del caso, porque no hemos tenido alguna pista, no hemos tenido algo que nos lleve con el paradero de Johan”,



En entrevista para INFO7 Yahaira comentó que la búsqueda no ha parado y la esperanza de encontrar a su hijo prevalece a pesar del pasar de los años o la falta de nueva información que los acerque a su paradero.



Asimismo, señaló que al saber del caso de Juan Carlos menor que fue plagiado el pasado jueves y recuperado este sábado en Escobedo, sintió alegría, pero a la vez volvió la tristeza por lo poco que ha avanzado el caso de su hijo y la falta de respuesta de las autoridades a cargo.



“Me da mucho gusto que hayan encontrado al niño y a la vez me da tristeza ver que de nosotros han pasado ya años y no tener respuesta de las autoridades, pero también estamos conscientes que ellos agarraron el caso casi dos meses después”, sentenció Yahaira de la Cruz.



Agregó que la Fiscalía de Coahuila se mantiene en la disposición para colaborar con Nuevo León y trabajar en caso de que surja una nueva evidencia y agradeció la distribución de información al respecto con la esperanza de que Johan Gael quien ahora tendría 12 años sepa que sus padres lo buscan.

