Cuatro de siete bancadas acudirían mañana con Samuel

Cuatro de las siete bancadas en el Congreso local ya confirmaron su asistencia a la comida con el gobernador Samuel García.

La diputada coordinadora de Morena Anylú Bendición Hernández aseguró que ella estaría acudiendo a la reunión con Samuel García, porque desde que inició la legislatura no ha hablado con él y aseguró afrontar que se legislatura descuente el día por salirse de la sesión.

“Yo voy a estar a la una de la tarde en la comida y lo vuelvo a decir, desde que empezó la legislatura, no he tenido la oportunidad de saludar al gobernador, no me había escrito, no me había buscado, me mandó la invitación y le confirme que iba asistir”, dijo Anylú Bendición.

La legisladora aseguró que las coordinadoras del Verde y del Partido del Trabajo, Claudia Chapa y Guadalupe Rodríguez asistirán.

Por su parte, Miguel Flores de Movimiento Ciudadano dijo que también iría.

“Claro que iremos a la reunión con el Gobernador. Yo siempre estoy a favor del diálogo y estoy convencido de que con esta reunión será más fácil tener acuerdos para el bien de Nuevo León”, dijo Flores.

