Quieren diputados reunirse con tesorero esta semana

“Hasta hoy no hemos tenido reunión con el Tesorero, yo solamente he platicado con el coordinador de Movimiento Ciudadano y Heriberto (coordinador del PRI) la semana pasada estuvo fuera de la ciudad, a lo mejor por eso no se ha hecho al invitación.

“(¿Pero sí aceptarían la invitación aunque sea para este martes?) Escuchar no cuesta nada”, dijo el Coordinador del PAN.

Por su parte, Heriberto Treviño coordinador del PRI dijo que su bancada sí está dispuesta a seguir analizando el presupuesto y en dado caso de querer presentar una nueva propuesta la analizarían a fondo.