Cortan árbol que representaba riesgo para peatones y conductores

El municipio de Monterrey envió a personal equipado con maquinaria especial para cortar un alamillo de unos 60 años de vida

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Tras el reporte hecho la semana pasada por INFO7, Servicios Públicos del municipio de Monterrey se aplicó en el corte de un descomunal árbol que representaba un peligro para vecinos, peatones y automovilistas en la colonia Treviño.

El árbol, un alamillo de unos 60 años de vida, medía 14 metros de altura y tenía un diámetro de aproximadamente un metro.

En la calle Zaragoza entre Democracia y Magallanes, el ejemplar no sólo le había causado daños a los negocios contiguos, sino que parte de su copa (ramas y hojas) estaba afectando a la planta alta de dos construcciones en la acera de enfrente.

Además, las ramas del árbol "abrazaban” el cableado eléctrico y de telefonía, lo que representaba un riesgo.

Los vecinos, peatones y automovilistas estaban en riesgo y temían que a la menor lluvia o registrándose vientos, el árbol podía desplomarse por lo reblandecido de sus ramas y su tronco y ocasionar una tragedia.

Tras el reporte, el municipio de Monterrey se aplicó para eliminar el peligro y envió a su personal equipado con maquinaria especial, como camiones con canastillas y herramientas, para cortar la especie.

Todo el fin de semana laboraron y, para evitar riesgos y maniobrar con mayor seguridad, cerraron calles.

El secretario de Servicios Públicos, Hugo Salinas, detalló que las cuadrillas de empleados estuvieron trabajando en el corte todo el fin de semana, para avanzar.

El plan es que cuando el tronco tenga sólo una altura de unos 80 centímetros se evalúe si se corta absolutamente todo, incluyendo sus raíces, o no, ya que bajo pavimento podría haber peligro, principalmente por el cableado y la tubería que están en la vía subterránea.

Salinas dijo que se trabajó de la mano de Protección Civil Municipal y del área de Ecología.

Los representantes de una comercializadora contigua ratificaron que vecinos y negocios están dispuestos a donar árboles para plantarlos, a fin de compensarle en algo al medio ambiente por el corte del árbol.