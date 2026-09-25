Alertan peligro por viejo álamo en la colonia Treviño

Los vecinos temen que el árbol se caiga y provoque una tragedia en una zona de alta movilidad peatonal y vehicular al encontrarse cerca del centro de Monterrey

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Un enorme y viejo álamo representa peligro porque está a punto de caer y está afectando a vecinos y a sus propiedades, en la colonia Treviño, en Monterrey.

Los colonos y trabajadores en la calle Zaragoza, entre Magallanes y Democracia, alertaron sobre el árbol que está en la banqueta y cuyo tronco está ladeado o inclinado, con un ángulo ya muy pronunciado.

Aseguraron que desde hace años levantaron reportes ante Protección Civil de Monterrey y la Dirección de Ecología de este mismo municipio

El árbol se ubica sobre la banqueta, en los límites entre una comercializadora y un negocio de reparación de vehículos y en el que también hay un puesto de tacos.

Las raíces del árbol no sólo destrozaron la banqueta y la reja de uno de los negocios, sino que sus ramas ya cayeron sobre dos construcciones que están enfrente: la planta alta de una casa y la planta alta de unas obra en construcción.

Los vecinos temen que el árbol se caiga y provoque una tragedia en una zona de alta movilidad peatonal y vehicular.

Esto sucede a escasos metros de la avenida Colón, que ya es el centro de la Ciudad.

"Sí, ya se ha reportado, realmente lo que queremos es apoyo para ver qué soluciones pueden brindar debido a que las lluvias han provocado que el árbol tenga más inclinación, y ya descansa en las construcciones de enfrente, representa un riesgo muy grande, transita mucho auto aquí y llegado el momento en que pasara una situación, pasan vehículos, personas, incluso se generan daños en construcciones, el llamado es a que nos puedan generar una solución a esta situación", dijo un vecino.

Los colonos y trabajadores le pidieron al Municipio de Monterrey actuar de inmediato, antes de que suceda una tragedia porque, además, ya está afectando al cableado eléctrico.

"Sí nos da miedo, es una calle muy transitada de vehículos y petaones, ya muchas personas se han caído, adultos mayores niños, es situación insostenible ya reportamos a Protección Civil y a Ecología y no nos dan solución, ya tiene muchos años este reporte y queremos que nos den solución", pidió una vecina.

Y para que no quede duda, proporcionaron el número de uno de los reportes que hicieron ante Protección Civil: SEG / PRC /1104/ 2026, con el folio 106/2026, de fecha 27 de julio del 2026, es decir, hace casi dos meses.

Está firmado por Daniel Betancourt, director de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey.

El inspector que fue se llama Óscar Luiz Muñiz Leal, pero afirmaron que no solucionó nada.

Los vecinos aseguraron que de Protección Civil los mandaron al área de Desarrollo Verde, y ahí asignaron a Carlos Basilio Arguijo Fernández y a Melissa Guadalupe Mares Beltrán, pero tampoco resolvieron nada.

Así que de un lado, los traen a otro, sin que nadie resuelva.

Y mientras las autoridades no actúan, el peligro continúa.