Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Controlan incendio provocado en casa abandonada de Monterrey

Por: Jared Villarreal

27 Diciembre 2025, 08:42

Compartir

Aparentemente, una mujer en situación de calle fue la responsable de suscitar este siniestro, el cual dejó un saldo blanco

Controlan incendio provocado en casa abandonada de Monterrey

Un incendio se registró en una casa habitación abandonada ubicada en la calle Keramos en la colonia Del Prado en el municipio de Monterrey, lo que generó la movilización de elementos de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con el reporte, el siniestro habría sido ocasionado presuntamente por una mujer en situación de calle

Mujer provoca incendio en casa abandonada de Monterrey.jpg

Al arribar al lugar, los rescatistas de Protección Civil Nuevo León realizaron labores para controlar el fuego y evitar que se propagara a viviendas cercanas.

El incendio fue sofocado sin que se reportaran personas lesionadas, y tras una revisión en el área, las autoridades descartaron riesgos para la población.

Mujer provoca incendio en casa abandonada de Monterrey.jpg

Elementos de Protección Civil Estatal permanecieron en el lugar hasta asegurar la zona.

 

Comentarios