Se incendia basura al interior de vecindad en Sierra Ventana

Por: Marcial Pasarón

23 Diciembre 2025, 11:32

unidades de Protección Civil de Monterrey y del estado atendieron el reporte y observaron que salía humo negro del interior de la vecindad

El incendio de basura en el interior de una vecindad movilizó a elementos de Protección Civil.

Los hechos fueron reportados a las 05:30 horas del martes en una vecindad localizada en la calle Sendero sur de la colonia Sierra Ventana.

Esto originó que unidades de Protección Civil de Monterrey y del estado se desplazaran hasta ese lugar.

Al llegar al sitio observaron que salía humo negro y los vecinos habían  ayudado a una mujer a salir del tejaban

Se dio a conocer que no hubo personas heridas.

La calle Sendero sur tuvo que ser cerrada a la vialidad debido a la presencia de las unidades de auxilio y rescate.

