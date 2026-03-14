Controlan incendio en empresa de café; consume tres bodegas

Autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas ni evacuadas durante el siniestro registrado la madrugada de este viernes

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional mantienen el resguardo en la zona donde se registró el incendio en una empresa productora de café en la colonia La Española, al sur de Monterrey, luego de que corporaciones de auxilio concluyeran las labores para sofocar el siniestro.

De acuerdo con información de Protección Civil de Nuevo León, el incendio fue reportado alrededor de la 01:00 horas en la empresa denominada Café El Grande, ubicada en el cruce de las calles Agustín Lara y José Alvarado.

Durante las maniobras para controlar el fuego, los brigadistas trabajaron en cuatro bodegas del complejo.

Dos de ellas, donde se realizaban labores de empaquetado, tostado y almacenamiento de café, resultaron con afectación total.

Otra bodega utilizada para el resguardo de insumos médicos presentó daños parciales principalmente por hollín, mientras que una cuarta bodega, en la que se observaron cajas y cuyo contenido no fue identificado, también resultó afectada.

En el balance final de las autoridades se informó que tres bodegas registraron daños de consideración: una dedicada al café que fue consumida en su totalidad; otra de insumos quirúrgicos donde además se reportaron daños en una camioneta y un camión de tres y media toneladas en el interior, así como dos vehículos más en el exterior; y una bodega de químicos que presentó daños en el techo.

Para atender la emergencia se desplegaron unidades de Bomberos de Nuevo León, Protección Civil de Monterrey, Protección Civil y Bomberos de San Nicolás y policías municipales, quienes trabajaron de manera coordinada hasta lograr controlar el siniestro a las 08:57 horas.

Las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas ni evacuadas durante el incidente. Tras el control del incendio, el área de inspección de Protección Civil de Nuevo León quedó a cargo para determinar las causas del siniestro.