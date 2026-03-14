Incendio devora empresa cafetalera y se extiende a bodegas

Una bodega donde se almacenaban productos químicos registró afectaciones principalmente en el techo a causa del calor y la propagación del fuego.

Un incendio de gran magnitud arrasó durante la madrugada del viernes 13 de marzo con una empresa dedicada al giro cafetalero y provocó daños en otras bodegas l al sur de Monterrey, lo que generó una intensa movilización de corporaciones de auxilio.

El siniestro comenzó a ser reportado alrededor de las 01:00 horas en el cruce de las calles Agustín Lara y José Alvarado, en la colonia La Española, muy cerca del sector Jardín Español, donde vecinos y trabajadores alertaron sobre un fuerte incendio que se desarrollaba dentro de una bodega.

Al llegar al lugar, rescatistas confirmaron que las llamas consumían el establecimiento identificado como “Café El Grande”, donde el fuego avanzaba rápidamente entre materiales almacenados como plásticos, cartón y maquinaria utilizada para la operación de la empresa.

La intensidad del incendio provocó además el colapso de parte de la estructura del techo del inmueble, lo que complicó el ingreso de los brigadistas y obligó a realizar las maniobras de combate desde distintos frentes del edificio.

Conforme avanzaban las labores, se confirmó que el fuego también alcanzó otras bodegas cercanas. Una bodega dedicada a insumos quirúrgicos resultó consumida en su totalidad, registrándose daños en una camioneta y un camión de tres toneladas y media que se encontraban en el interior, además de dos vehículos que estaban estacionados en el exterior del inmueble.

Asimismo, una bodega donde se almacenaban productos químicos registró afectaciones principalmente en el techo a causa del calor y la propagación del fuego.

Para controlar el siniestro, brigadistas establecieron varias líneas de ataque con carros bomba y cisternas en distintos frentes del incendio, mientras la columna de humo y el resplandor de las llamas podían observarse desde varios puntos de la zona sur de la ciudad.

Tras varias horas de maniobras, alrededor de las 03:20 horas se reportó una contención del 100 por ciento del incendio, mientras continuaban las labores de enfriamiento y remoción de escombros para evitar una reactivación.

En el lugar trabajaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Monterrey, Protección Civil y Bomberos de San Nicolás, Bomberos de Nuevo León, además de personal de la Cruz Roja y Policía de Monterrey que resguardó el área.

A pesar de la magnitud del siniestro y de los daños materiales registrados en las tres bodegas, no se reportaron personas lesionadas. Las autoridades mantienen las labores de evaluación estructural y eliminación de riesgos en los inmuebles afectados.