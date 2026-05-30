Continúan trabajos tras fuga masiva de gas en Bernardo Reyes

Un carril de circulación de la avenida Bernardo Reyes continúa cerrado, mientras personal de la compañía responsable descarta riesgos por concentración de gas

Las labores por la fuga masiva de gas natural registrada desde la mañana de este viernes continúan en el cruce de las avenidas Bernardo Reyes y Manuel González, en la colonia Niño Artillero, en Monterrey, aunque la circulación en la zona ya opera casi con normalidad.

Actualmente, un carril de circulación sobre la avenida Bernardo Reyes continúa cerrado como medida preventiva, mientras personal de la compañía mantiene trabajos para descartar cualquier riesgo derivado de la concentración de gas.

De acuerdo con autoridades, las labores para controlar la fuga se extendieron por aproximadamente cuatro horas debido al alto riesgo que representaba el incidente para habitantes y automovilistas que circulaban por el sector.

Como parte de las medidas preventivas, al menos 38 personas fueron evacuadas mientras cuerpos de auxilio trabajaban en la zona.

Aunque el flujo vehicular ya se encuentra prácticamente restablecido en ambos sentidos, autoridades exhortaron a los automovilistas a circular con precaución debido a la presencia de maquinaria y trabajadores en el área.

Trabajadores de la empresa de gas señalaron que hasta el momento se desconoce cuándo concluirán las labores para cerrar el pavimento y dejar completamente habilitada la vialidad.