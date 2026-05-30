Alerta fuga de gas sobre la avenida Bernardo Reyes

Personal de la empresa responsable realiza maniobras para reparar la fuga de gas que provocó alarma durante esta mañana de viernes

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Una fuga de gas registrada la mañana de este viernes provocó la movilización de cuerpos de auxilio y el cierre parcial de la avenida Bernardo Reyes, en los límites de las colonias Niño Artillero y Estrella, en el municipio de Monterrey.

De acuerdo con los primeros reportes, la fuga se originó en la red de tubería de gas ubicada sobre el carril lateral de la mencionada avenida, en dirección de sur a norte, debido a una acumulación de gas que ya había sido detectada previamente por la empresa encargada del servicio.

Sin embargo, alrededor de las 7:00 de la mañana, el gas acumulado comenzó a salir con fuerza desde la tubería, formando una visible columna que podía observarse a varios metros de distancia, además de generar un intenso y persistente olor en el ambiente.

Ante el riesgo, la propia empresa de gas natural, Naturgy, llamó a los números de emergencia, por lo que al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey y dos unidades de Bomberos Nuevo León, quienes permanecieron en alerta ante la posibilidad de una explosión debido a las condiciones de riesgo en la zona.

Protección Civil municipal informó que al menos 38 personas fueron evacuadas de manera preventiva, principalmente trabajadores y clientes que se encontraban al interior de negocios cercanos al área afectada.

Las labores para controlar la fuga se extendieron por más de dos horas, pues las condiciones de temperatura y humedad complicaron los trabajos del personal especializado.

En el lugar se observó a por lo menos tres trabajadores realizando perforaciones sobre la carpeta asfáltica del carril lateral y parte de la banqueta, frente a un negocio dedicado a la venta de cubiertas para cocina, aunque el daño corresponde directamente a la red de distribución de gas.

Hasta el momento, la situación no ha sido controlada en su totalidad y continúa considerándose una zona de riesgo, debido a que la columna de gas sigue siendo visible y el fuerte olor persiste en el ambiente.

Asimismo, autoridades de Tránsito de Monterrey comenzaron a desviar la circulación vehicular varias cuadras antes de llegar al punto afectado, principalmente desde la avenida Ruiz Cortines en dirección al norte, con el objetivo de evitar que automovilistas se aproximen al área de peligro.

De manera preliminar, trascendió que la infraestructura afectada requería un cambio de tubería