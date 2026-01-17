Continúa sin resultado positivo búsqueda de maestro colombiano

Durante este viernes continuó el operativo para dar con el paradero del docente colombiano desaparecido desde el pasado 2 de enero

Durante este viernes continuó la búsqueda del maestro colombiano Leonardo Ariel Escobar, quien está desaparecido desde el pasado 2 de enero.

Jorge Landa, pareja del docente colombiano desaparecido, comentó que la búsqueda se ha extendido, sumándose varias corporaciones de seguridad para tratar de dar con su paradero.

Leonardo Ariel Escobar Barrios, de 42 años y profesor de la Universidad Iberoamericana Puebla, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Monterrey el 31 de diciembre por elementos del Instituto Nacional de Migración, Guardia Nacional y la Policía municipal de Apodaca, según reconocieron autoridades, pese a que no existe registro de su detención ni de su liberación en el Registro Nacional de Detenciones.

De acuerdo con autoridades federales, el académico fue puesto a disposición de un juez cívico y posteriormente liberado; sin embargo, el último avistamiento documentado lo muestra deambulando en la zona de Apodaca en aparente estado de desorientación, sin que se tengan mayores datos sobre su destino.

Según la ficha de búsqueda, Leonardo Ariel Escobar Barrios tuvo su último contacto con familiares el 2 de enero en el municipio de Apodaca, y hasta ahora se desconoce la ropa que vestía al momento de su desaparición, así como las condiciones en las que fue liberado.