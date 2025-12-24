Continúa operativo tras enfrentamiento armado en Santiago

Los hechos se registraron la madrugada de este martes al interior y exterior de una quinta denominada La Villita, a escasos metros de de la Carretera Nacional

Continúa la movilización de autoridades de seguridad en el municipio de Santiago tras un enfrentamiento armados entre civiles y agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones.

Ocurrió durante la madrugada de hoy al interior y exterior de una quinta denominada como Quinta La Villita, ubicada sobre la calle Benito Juárez a escasos metros de de la Carretera Nacional. Es la zona también conocida como Los Cavazos, en la colonia Los Rodríguez.

Saldo preliminar de los hechos

El saldo preliminar es de dos civiles abatidos, quienes portaban armas de fuego; un agente ministerial herido por impacto de bala en el muslo, el cual se reporta como estable y dos personas detenidas: un hombre y una mujer, quienes no han sido identificados.

Al momento, al menos, ochos unidades de ministeriales resguardando la zona, así como una unidad de Fuerza Civil y el Ejército Mexicano. Además dos unidades del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales pues al interior trabajan periciales en el levantamiento de los cuerpos de los dos civiles abatidos.

Esperan autoridades orden de cateo

Mientras que las autoridades de la Fiscalía del estado permanecen a la espera de una orden de cateo para poder ingresar al inmueble. Se presume al interior podría haber droga y armas de fuego.

Dentro del inmueble se observan dos vehículos, uno en color rojo y otro más en color negro, los cuales podrían ser parte de los que ya investigan las autoridades: dos camionetas tipo pick up y una camioneta SUV, sin que se se específique al momento otro dato.

La quinta tiene grandes dimensiones, con varias construcciones, canchas, palapas y albercas.

Hasta el momento se desconoce si el sitio cuenta con cámaras de seguridad que aporten a la investigación, aunque sobre la Carretera Nacional sí existen dispositivos de videovigilancia.

Enfrentamiento cerca de zona comercial

La zona además es de carácter comercial, ubicada cerca de los locales contiguos de Los Cavazos, a un costado de un supermercado y una cafetería.

Policías de Santiago permanecen en ciertos puntos a lo largo de la Carretera Nacional.