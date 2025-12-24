Enfrentamiento en Carretera Nacional deja dos criminales abatidos

Los hechos se registraron a la altura de la zona conocida como Los Cavazos, en la colonia Los Rodríguez, durante la madrugada de este martes

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Una intensa movilización policiaca se registró durante la madrugada de este martes, en la Carretera Nacional, tras un fuerte enfrentamiento entre autoridades y un grupo criminal, que dejó como saldo un agente ministerial herido y dos presuntos delincuentes muertos.

Los hechos se registraron a la altura de la zona conocida como Los Cavazos, en la colonia Los Rodríguez, sobre la calle Benito Juárez, luego de que agentes ministeriales atendieran un reporte sobre personas armadas al interior de una quinta.

Al arribar al sitio, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones fueron recibidos a balazos desde al menos tres camionetas, lo que desató un intercambio de disparos y una persecución en la zona.

Un agente ministerial resulta herido

Durante el enfrentamiento, uno de los agentes resultó herido, por lo que fue trasladado de emergencia a un hospital privado al sur de Monterrey, donde recibe atención médica.

Tras repeler la agresión, dos integrantes del grupo criminal fueron abatidos.

Además, una mujer fue detenida en el lugar para su investigación.

Posteriormente, elementos de Fuerza Civil acudieron para resguardar el área, mientras que policías municipales y cuerpos de emergencia brindaron apoyo.

Las autoridades mantuvieron el sitio acordonado y realizaron revisiones en domicilios cercanos para dar con otros posibles responsables.

Esperan autoridades orden de cateo

De manera preliminar, se presume que dentro de la quinta había drogas y armas, por lo que las autoridades esperaban una orden judicial para realizar el cateo correspondiente y continuar con las investigaciones.