Continúa el robo de campanas de iglesias en Montemorelos

Previamente, los templos de las comunidades de El Pastor, Puerto La Cantera y Cañas, entre otras, fueron víctima de la delincuencia

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Vecinos de una comunidad ubicada en el municipio de Montemorelos denunciaron ante las autoridades que su iglesia sufrió el robo de la campana con la que se anuncia la santa misa.

La parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, localizada en la comunidad El Gavilán, del citado municipio, es una más de las que han sufrido el hurto de sus campanas en tiempos recientes.

Previamente, los templos de las comunidades de El Pastor, Puerto La Cantera y Cañas, entre otras, fueron víctima de la delincuencia, que extrañamente decidió robar sus campanas.

A pesar de que este artefacto no está al alcance, los amantes de lo ajeno logran ingresar a los predios y subir a los techos para sustraer las campanas, a pesar de que muchas de estas pueden ser bastante pesadas y, por naturaleza, son muy ruidosas, por lo que llama la atención que nadie se dé cuenta de esto.

¿Cuánto pesa la campana de una iglesia?

El peso de una campana para una iglesia puede variar, aunque deben ser considerablemente grandes, pues su fin es informar a la comunidad el inicio de la ceremonia religiosa.

Una campana de estas puede pesar desde unos 50 kilos si es pequeña, hasta varias toneladas, como aquellas ubicadas en congregaciones más grandes.

¿De qué están hechas las campanas para iglesia?

Debido a que este tipo de campana es muy específico, pues debe generar un sonido muy distintivo y potente, la gran mayoría de estos artefactos están hechos de una aleación de bronce con estaño.