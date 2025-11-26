Un muerto y un herido a balazos en Montemorelos

Uno de los hombres fue atacado a balazos y perdió la vida a quién identificaron como Dagoberto, de aproximadamente 20 a 25 años de edad

Una persona muerta y un herido es el resultado de un ataque a balazos durante las primeras horas de la madrugada en Montemorelos.

De acuerdo a la información que trasciende señalaron que los acontecimientos se registraron alrededor de las 03:35 horas de esta madrugada.

El ataque se registró en la calle euterio González en su cruce con la Calle Plan de Guadalupe en la colonia José María Morelos.

Uno de los hombres fue atacado a balazos y perdió la vida a quién identificaron como Dagoberto, de aproximadamente 20 a 25 años de edad.

El hombre herido y quién fue trasladado al hospital General fue identificado por el Guama.

El lugar donde se registró el ataque fue acordonado por los elementos de la policía local y elementos de fuerza civil así como elementos ministeriales y militares.

Elementos del departamento de periciales recabaron casquillos percutidos en el sitio.

Las autoridades ministeriales investigan el móvil del ataque registrado durante las primeras horas de la madrugada.