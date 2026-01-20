Continúa cierre de Eloy Cavazos por reparación de fuga de agua

Luego de más de 72 horas de trabajos realizados por personal de Agua y Drenaje, en coordinación con el municipio de Guadalupe, la circulación permanece cerrada

A pesar de que autoridades aseguraron que este lunes la circulación estaría completamente habilitada, continúa cerrada la vialidad en sentido de oriente a poniente sobre la avenida Eloy Cavazos, en el tramo que va de Camino Real hasta la avenida Lázaro Cárdenas, en el municipio de Guadalupe.

Luego de más de 72 horas de trabajos realizados por personal de Agua y Drenaje de Monterrey, en coordinación con el Gobierno municipal de Guadalupe, la circulación permanece cerrada debido a que aún no se concluyen las labores de pavimentación.

Como medida provisional, fueron habilitados dos carriles en contraflujo, los cuales desde las 6 de la mañana han sido mayormente utilizados por los automovilistas. Debido al cierre, el tránsito vehicular es lento y avanza prácticamente “a vuelta de rueda”, principalmente para quienes se incorporan desde Camino Real y se reincorporan a la vía normal a la altura de Lázaro Cárdenas, en un tramo aproximado de 600 metros.

En la zona únicamente se encuentra una unidad con elementos de Tránsito del municipio de Guadalupe.

Respecto a los trabajos de Agua y Drenaje de Monterrey, la fuga de agua potable que se presentó desde la noche del jueves pasado aparentemente ya fue reparada, y la tubería dañada habría sido reemplazada. Posteriormente se iniciaron labores en la carpeta asfáltica pero, hasta el momento, no se ha realizado la pavimentación final.

Hasta las 7:30 am no se observaban trabajadores en la zona de pavimentación.

Debido a esta situación, se prevé que la circulación continúe cerrada durante gran parte de este lunes.

Como alternativa vial, se recomienda a quienes transitan por Eloy Cavazos desviarse por Camino Real y posteriormente incorporarse a la avenida Pablo Livas para evitar la zona afectada.