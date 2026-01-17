Cierran carriles de avenida Eloy Cavazos por fuga de agua potable

Como alternativa vial, las autoridades recomiendan a los automovilistas utilizar la avenida Pablo Livas para evitar la zona afectada

Una fuga de agua potable registrada en la avenida Eloy Cavazos provocó el cierre de carriles y severas complicaciones viales en el municipio de Guadalupe, luego de que fue necesario realizar el cambio de tubería y abrir la carpeta asfáltica.

Los trabajos se concentran en el tramo comprendido entre la avenida Camino Real y la avenida Lázaro Cárdenas, donde fueron cerrados los carriles con dirección al poniente. Como medida provisional, las autoridades habilitaron dos carriles de contraflujo en los carriles contrarios, los cuales se mantendrán hasta el próximo lunes.

Además, las calles Central, Guerrero, Hidalgo y 15 de Mayo permanecen cerradas en su cruce con la avenida Eloy Cavazos. De igual forma, no están permitidas las vueltas a la izquierda en los cruces con las avenidas Camino Real y Lázaro Cárdenas, con el fin de reducir riesgos y facilitar las labores de reparación.

Como alternativa vial, las autoridades recomiendan a los automovilistas utilizar la avenida Pablo Livas para evitar la zona afectada.

Pese a la presencia de elementos de Tránsito del municipio de Guadalupe y a la señalización colocada en el área, las restricciones han generado congestionamientos y retrasos en la circulación, principalmente en horas de mayor afluencia vehicular.