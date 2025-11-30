Conoce qué traen de nuevo las rutas verdes en Nuevo León

Más allá del color llamativo, estos autobuses incorporan varias características que buscan modernizar el servicio y mejorar la experiencia

La llegada de los llamados camiones verdes a las calles de Nuevo León ha despertado curiosidad entre usuarios del transporte público sobre lo que realmente cambia con estas nuevas rutas. Más allá del color llamativo, estos autobuses incorporan varias características que buscan modernizar el servicio y mejorar la experiencia de traslado en la zona metropolitana.

Las nuevas unidades presumen ser menos contaminantes, al operar con tecnología que reduce emisiones, algo que podría representar un pequeño respiro medioambiental en una de las zonas con mayor tráfico vehicular del país. También incorporan sistemas como GPS, botón de pánico y conexión directa con centros de monitoreo, lo que en teoría permitiría una respuesta más rápida ante emergencias.

¿Qué características tienen los camiones de las rutas verdes?

Entre los principales cambios resaltan el diseño de piso bajo, pensado para facilitar el acceso a personas adultas mayores, usuarios de silla de ruedas y personas con movilidad reducida. Además, cuentan con espacios designados para mujeres y mayor visibilidad en el interior, elementos que buscan ofrecer trayectos más seguros y ordenados.

Los camiones también integran sistemas de localización en tiempo real, lo que permitiría una mejor supervisión de recorridos, tiempos de traslado y ubicación de unidades. La intención es reducir retrasos, desorganización y la incertidumbre de los usuarios en paradas donde no se sabe cuándo pasará el siguiente camión.

¿Mejorará realmente la experiencia de los usuarios?

Aunque las características técnicas suenan prometedoras, la efectividad de las rutas verdes se medirá en la práctica: menos tiempo de espera, viajes más fluidos, aire acondicionado funcional y mayor seguridad dentro de las unidades.

En los próximos meses, con la llegada de más unidades y nuevos vagones del Metro rumbo al Mundial 2026, Nuevo León enfrentará una prueba importante: demostrar si esta renovación del transporte realmente se traduce en una movilidad más digna y eficiente para todos.

Confirma inversión federal para reforzar la movilidad rumbo al Mundial 2026

El Gobierno federal destinará entre 1,500 y 2 mil millones de pesos para Nuevo León por su papel como sede del Mundial de Futbol 2026, recursos que estarán dirigidos exclusivamente a fortalecer la movilidad y el transporte público. Una cantidad similar será asignada a Ciudad de México y Jalisco.

En el caso de la entidad, la inversión se enfocará particularmente en las líneas 4 y 6 del Metro de Monterrey, como parte de los proyectos de infraestructura que buscan atender el aumento en la demanda de movilidad previo al evento deportivo. Las autoridades estatales y federales han señalado que, aunque el apoyo no pudo concretarse este año, será entregado el próximo, reforzando así los planes de modernización del transporte en la zona metropolitana.