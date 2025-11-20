Impuesto verde se usó para comprar camiones y construir el Metro

El Secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano, aseguró que este cobro a quienes contaminan se verá reflejado en un mejor transporte para Nuevo León

Los impuestos verdes, que se cobran a aquellos que contaminan, aseguró el Secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano, que se están invirtiendo en proyectos de movilidad que beneficiarán a disminuir el uso del vehículo, por ende habrá una disminución de la contaminación.

Durante la glosa del cuarto informe de gobierno, el diputado Carlos de la Fuente del PAN, cuestionó sobré en qué se destinan lo más de $1,500 millones de pesos que se recaudan por año de este impuesto, a lo cual Lozano aseguró que es para la compra de nuevos camiones y la construcción de las nuevas líneas del metro.

“Estos recursos son usados en proyectos ambientales, particularmente se están usando la adquisición de camiones híbridos y eléctricos y en la construcción del monorriel más grande de América Latina., que son la línea 4 y la línea 6. “Obviamente, estos proyectos tienen injerencia directa en temas ambientales, ya que con esto se logrará una vez que esté en funcionamiento el metro que se utilice menos vehículos en la zona metropolitana de Monterrey, y por ende se ayude a mitigar los índices de contaminación de la zona metropolitana de Monterrey”, dijo Raúl Lozano.

Agregó que también se han invertido más de $14 millones de pesos en la modernización del sistema de monitoreo ambiental que existe actualmente en la entidad.