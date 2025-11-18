Conoce las colonias sin agua en Guadalupe, San Nicolás y Apodaca

Por: Patricia Agüero 17 Noviembre 2025, 12:22

La suspensión se debe a los trabajos de reparación de una tubería de 48 pulgadas dañada en la colonia Colibrí que provocó una enorme fuga de agua

Agua y Drenaje de Monterrey informó que debido a los trabajos de reparación de una tubería dañada en Guadalupe, más de 300 colonias se verán afectadas con la suspensión del servicio. Fue la mañana de este lunes cuando vecinos de la colonia Colibrí fueron despertados por un estruendo, descubriendo una enorme fuga de agua potable que rompió la carpeta asfáltica. Trabajadores de la paraestatal atendieron el reporte y para controlar la fuga fue necesario cerrar válvulas, lo que provocará la suspensión en el suministro de agua en diversas colonias de Guadalupe, Apodaca y San Nicolás, por los trabajos de reparación de una tubería de 48 pulgadas dañada. A continuación te damos a conocer la lista de colonias afectadas en los mencionados municipios. Los trabajos podrían extenderse por aproximadamente 24 horas; sin embargo, el personal se mantiene operando de forma continua para restablecer el servicio lo antes posible.