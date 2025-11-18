Sorprende a vecinos enorme fuga de agua potable en Guadalupe

Tras el reporte de los vecinos, una cuadrilla de Agua y Drenaje atendió el llamado y se presentaron en el lugar en donde el enorme brote de agua fue controlado.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Vecinos de la colonia residencial colibrí, se despertaron en la mañana de este lunes, con una gran sorpresa, una mega fuga de agua potable.

Los ocurrieron en la avenida López Mateos y la calle Zihuatlan, dónde un tubo de 48 pulgadas, realizó un hoyo demás de 2 m en la carpeta asfáltica.

Fue luego de más de dos horas que cuadrillas de agua y drenaje, acudieron a la zona para cerrar el paso del agua, dejando sin suministro a una colonia aledaña.

Ante esto, los colonos con botes en mano, salieron de sus casas a recolectar agua que escurría por las calles.

Se esperará a los trabajos correspondientes para la reparación del tubo por parte de la corporación y maquinaria pesada.

Cabe señalar que esta es la segunda ocasión en que se registra una fuga masiva en la misma colonia. El pasado mes de febrero del año en curso, la fuga se debió al copalso de una tubería de 48 pulgadas lo que provocó un enorme socavón.

Video cortesía: Maria Luisa Marroquin Rodriguez