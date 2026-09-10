Confirman muerte por ahorcamiento de joven asesinada en Pesquería

El principal sospechoso es la pareja de la víctima quien permanece detenido, aunque hasta el momento no se le ha girado una orden de aprehensión

Aunque durante el cateo realizado en el domicilio donde fue asesinada Celeste Abigail, de 21 años de edad, fueron localizadas dos armas blancas, un teléfono celular y diversas manchas hemáticas, la Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó que la joven murió a causa de asfixia por ahorcamiento.

El crimen ocurrió en el municipio de Pesquería, en un domicilio de la colonia Lomas del Mirador y el principal sospechoso es su pareja, identificado como Francisco Alejandro “N”, quien permanece detenido, aunque hasta el momento no se le ha girado una orden de aprehensión por el feminicidio.

El vicefiscal Alejandro Carlín Balboa informó que durante las diligencias realizadas en el inmueble fueron asegurados diversos indicios que forman parte de la investigación.

“Se encontraron diversas manchas de sangre, también por ahí se recabó un celular, dos cuchillos, tenemos hasta este monto ya el resultado de la autopsia en donde nos dice que la persona fallece a causa de una asfixia por ahorcamiento”, precisó el vicefiscal, Alejandro Carlín.

Francisco Alejandro “N” se encuentra detenido actualmente por faltas administrativas, luego de que presuntamente agrediera a una oficial del municipio de Pesquería cuando fue abordado tras el feminicidio.

La Fiscalía continúa con la integración de la carpeta de investigación y espera reunir los elementos suficientes para solicitar y obtener la orden de aprehensión correspondiente por el asesinato de Celeste Abigail.

“Estamos ahorita recabando algunos indicios para demostrar esta probable responsabilidad de la persona detenida”, dijo.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado el móvil del ataque. Sin embargo, Carlín Balboa señaló que los investigadores cuentan con información sobre un problema que habría ocurrido entre la víctima y su pareja horas antes de los hechos.

Asimismo, se informó que no existía una denuncia previa por violencia de género contra el ahora principal sospechoso.

Pese al caso registrado en Pesquería, la Fiscalía General de Justicia del Estado aseguró que los feminicidios en Nuevo León mantienen una tendencia a la baja.

De acuerdo con la dependencia, en lo que va del año se han registrado 13 casos, de los cuales, aseguró, el 100 por ciento han sido resueltos o se encuentran en proceso de ser esclarecidos, con personas detenidas.

“Llevamos trece, entonces sigue a la baja el tema de delitos contra la mujer”, dijo.