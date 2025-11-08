Confirma Gerardo Escamilla detenidos por ataque a bar en Juárez

El fiscal general Javier Flores Saldívar dio a conocer que ambos detenidos presuntamente pertenecían a bandos contrarios, lo que ocasionaría el conflicto.

Luego de la reunión de seguridad, el titular de fuerza civil Gerardo Escamilla, confirmó la detención de los dos generadores de violencia que protagonizaron el ataque ocurrido en un bar en el municipio de Juárez el pasado sábado que dejó como saldo a tres mujeres sin vida y seis heridos.

En días pasados, el fiscal general Javier Flores Saldívar habría dado a conocer que ambos jóvenes

identificados como Jaziel “N” de 20 años y Javier “N” de 21, presuntamente pertenecían a bandos contrarios, lo que ocasionaría el conflicto.

Ahora Escamilla señala que estas acciones forman parte de la respuesta inmediata que tiene el Estado ante la inseguridad.

“ gracias al trabajo en conjunto de la fiscalía General de justicia de la agencia están de investigaciones de la división de inteligencia de fuerza civil del centro nacional de inteligencia de las diversas autoridades, así como de grupo contra la violencia, en Juárez, se pudo identificar, se pudo localizar y detener a los responsables que se encuentran hoy a disposición de las autoridades enfrentando la justicia”

“Es un caso más de una acción inmediata para poner un alto generadores de violencia, pero te mandar un mensaje de qué las autoridades de nuevo León estamos respondiendo con rapidez a la violencia antes estos hechos”

Ambos presuntos, responsables continuaran bajo investigaciones para determinar así su situación jurídica, así como tener conocimiento a qué grupo delictivo pertenecían.