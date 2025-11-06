Detenidos de ataque a bar pertenecen a grupos delictivos: fiscal

El fiscal del estado Javier Flores Saldívar señaló que se tienen detenidos a dos sospechosos, identificados como Jaziel 'N' de 20 años y Javier 'N' de 21

Luego del ataque ocurrido en un bar en el municipio de Juárez el pasado sábado que dejó como saldo a tres mujeres sin vida y seis heridos.

El fiscal del estado Javier Flores Saldívar señaló que al momento ya se tienen detenidos a dos sospechosos, identificados como Jaziel “N” de 20 años y Javier “N” de 21, ambos presuntamente pertenecientes a bandos contrarios

Los presuntos abrieron fuego dentro del bar con dos armas de fuego una corta y otra larga, ante esto se continúan realizando las investigaciones para conocer la procedencia de estas.

No se especificó a qué grupo pertenecerían los jóvenes, únicamente que las indagatorias seguirán.