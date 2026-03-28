Confirma Fiscalía detenidos tras cateos por narcomenudeo

Los operativos se llevaron a cabo en distintos puntos de la ciudad, siendo el principal en una vecindad ubicada en la colonia Garza Nieto, en Monterrey

El fiscal General del Estado de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, informó que los recientes cateos realizados en Monterrey forman parte de las acciones para combatir delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, los cuales dejaron como saldo tres personas detenidas.

“Son investigaciones con motivo de delitos contra la salud, de narcomenudeo. Estamos esperando los resultados. Como saben ustedes, es una práctica el realizar este tipo de actividades para tratar de inhibir las conductas delictivas de la delincuencia organizada”, señaló el fiscal.

Los operativos se llevaron a cabo en distintos puntos de la ciudad, siendo el principal en una vecindad ubicada en la colonia Garza Nieto, donde elementos de la Fiscalía Especializada en Narcomenudeo, con apoyo de fuerzas estatales y la Guardia Nacional, lograron la captura de tres presuntos distribuidores de droga.

Durante la intervención, a los detenidos se les aseguraron diversas dosis de narcóticos, por lo que fueron trasladados bajo resguardo a las instalaciones de la Fiscalía para continuar con las investigaciones correspondientes.

Asimismo, se realizaron cateos en la colonia Predio 18 de Marzo y en la colonia Central; sin embargo, en estos puntos no se reportaron resultados positivos.

Las autoridades indicaron que este tipo de operativos continuarán como parte de la estrategia para inhibir la venta de droga en la zona metropolitana.