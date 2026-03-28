Detienen a tres presuntos distribuidores de droga tras cateos

Durante una serie de cateos en diferentes sectores de la ciudad, la Fiscalía antinarcóticos detuvo a tres presuntos distribuidores de droga.
Los operativos se llevaron a cabo en la calle de Manuel de la Peña y Peña entre Lima y Miguel Nieto, en la colonia Garza Nieto.
Además en la calle Guadalupe Victoria y Xicoténcatl, en la colonia Predio 18 de Marzo, así como en la calle Mar de las Antillas, en la colonia Central.
Los despliegues se llevaron a cabo alrededor de las cinco de la mañana y el primer cateo se llevó a cabo en una vecindad de la colonia Garza Nieto.
Policías estatales asignados a la Fiscalía Especializada en Narcomenudeo, apoyados por la Guardia Nacional, detuvieron a tres presuntos traficantes.
Los sujetos fueron sorprendidos por los uniformados y les encontraron en su poder varias dosis de droga.
Cada uno de ellos fueron sacados de la vecindad y llevados hasta las patrullas de la Policía Ministerial.
Fuertemente custodiado, los presuntos traficantes fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía.
Sin embargo en las incursiones en el Predio 18 de marzo y en la colonia Central no hubo resultados positivos para las autoridades.