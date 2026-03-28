Detienen a tres presuntos distribuidores de droga tras cateos

Elementos de la Fiscalía estatal realizaron cateos en domicilios de tres colonias de Monterrey, durante las primeras horas de este viernes

Durante una serie de cateos en diferentes sectores de la ciudad, la Fiscalía antinarcóticos detuvo a tres presuntos distribuidores de droga.

Los operativos se llevaron a cabo en la calle de Manuel de la Peña y Peña entre Lima y Miguel Nieto, en la colonia Garza Nieto.

Además en la calle Guadalupe Victoria y Xicoténcatl, en la colonia Predio 18 de Marzo, así como en la calle Mar de las Antillas, en la colonia Central.

Los despliegues se llevaron a cabo alrededor de las cinco de la mañana y el primer cateo se llevó a cabo en una vecindad de la colonia Garza Nieto.

Policías estatales asignados a la Fiscalía Especializada en Narcomenudeo, apoyados por la Guardia Nacional, detuvieron a tres presuntos traficantes.

Los sujetos fueron sorprendidos por los uniformados y les encontraron en su poder varias dosis de droga.

Cada uno de ellos fueron sacados de la vecindad y llevados hasta las patrullas de la Policía Ministerial.

Fuertemente custodiado, los presuntos traficantes fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía.

Sin embargo en las incursiones en el Predio 18 de marzo y en la colonia Central no hubo resultados positivos para las autoridades.