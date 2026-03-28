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Detienen a tres presuntos distribuidores de droga tras cateos

Por: Marcial Pasarón

27 Marzo 2026, 07:46

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Elementos de la Fiscalía estatal realizaron cateos en domicilios de tres colonias de Monterrey, durante las primeras horas de este viernes

Detienen a tres presuntos distribuidores de droga tras cateos

Durante una serie de cateos en diferentes sectores de la ciudad, la Fiscalía antinarcóticos detuvo a tres presuntos distribuidores de droga.

Los operativos se llevaron a cabo en la calle de Manuel de la Peña y Peña entre Lima y Miguel Nieto, en la colonia Garza Nieto.

Además en la calle Guadalupe Victoria y Xicoténcatl, en la colonia Predio 18 de Marzo, así como en la calle Mar de las Antillas, en la colonia Central.

Los despliegues se llevaron a cabo alrededor de las cinco de la mañana y el primer cateo se llevó a cabo en una vecindad de la colonia Garza Nieto.

Policías estatales asignados a la Fiscalía Especializada en Narcomenudeo, apoyados por la Guardia Nacional, detuvieron a tres presuntos traficantes.

Los sujetos fueron sorprendidos por los uniformados y les encontraron en su poder varias dosis de droga.

Cada uno de ellos fueron sacados de la vecindad y llevados hasta las patrullas de la Policía Ministerial.

Fuertemente custodiado, los presuntos traficantes fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía.

Sin embargo en las incursiones en el Predio 18 de marzo y en la colonia Central no hubo resultados positivos para las autoridades.

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