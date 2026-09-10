Conductor vinculado a proceso por choque mortal en Pesquería

Un hombre fue vinculado a proceso y enviado a prisión preventiva por su presunta responsabilidad en un choque en Pesquería que dejó tres muertos y 11 lesionados

Por su presunta responsabilidad en un choque frontal que dejó tres personas sin vida y 11 lesionadas en Pesquería, un hombre de 30 años fue vinculado a proceso y enviado a prisión preventiva.

Se trata de Jesús “N”, quien es investigado por el delito de homicidio a título de culpa grave, luego de que presuntamente perdiera el control de un camión de transporte de personal, invadiera el carril contrario y se impactara de frente contra un automóvil donde viajaban tres personas.

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Los hechos ocurrieron el 31 de agosto de 2026, sobre la carretera Pesquería-Los Ramones, a la altura de la colonia La Providencia, donde además del automóvil, el transporte de personal impactó contra un segundo autobús.

Tras la colisión, las tres personas que viajaban en el sedán murieron en el lugar, mientras que 11 personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a diferentes hospitales para recibir atención médica.

Durante la audiencia inicial, celebrada el pasado 3 de septiembre, un juez calificó como legal la detención de Jesús “N” y el Ministerio Público le imputó los hechos. La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica.

Al reanudarse la audiencia, el juez consideró acreditada, de manera preliminar, la presunta participación del imputado en los hechos, por lo que resolvió vincularlo a proceso.

Como medida cautelar, se ordenó que Jesús “N” permanezca en prisión preventiva, internado en un Centro de Reinserción Social Estatal, mientras continúa el proceso.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó además que, mediante un examen toxicológico practicado con autorización judicial, se obtuvo un resultado positivo para metanfetamina, conocida como cristal.

El juez estableció un plazo de un mes y medio para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía continuará recabando elementos para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar la responsabilidad que pudiera corresponder al imputado.