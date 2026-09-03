Fiscalía confirma intoxicación del chofer de choque en Pesquería

Peritajes establecieron que el conductor que invadió el carril contrario y provocó el choque frontal que cobró tres vidas estaba drogado; enfrentará audiencia

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La tragedia que conmocionó a Nuevo León el pasado lunes en Pesquería ya tiene a un probable responsable señalado por la Fiscalía.

Tras los peritajes realizados, la autoridad estableció que uno de los conductores involucrados invadió el carril contrario y provocó el choque frontal que dejó tres personas sin vida y 11 más lesionadas.

Pero además, la investigación reveló que el conductor señalado se encontraba intoxicado con drogas sintéticas, de acuerdo con el resultado de la prueba toxicológica realizada por la Fiscalía.

El vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco Suárez, explicó que estos elementos llevaron al Ministerio Público a determinar los delitos que se le imputarán.

“Informarles que esta persona será imputada por el Ministerio Público por el delito de homicidio, lesiones y daño a título de culpa, agravado, toda vez que también se pudo determinar que la persona se encontraba intoxicada”, comentó Orozco.

El señalado es Jesús Gilberto “N”, de 30 años, quien conducía una de las unidades involucradas. La Fiscalía estableció su probable responsabilidad a partir del dictamen de causalidad y los estudios realizados durante la investigación inicial.

Por lo que se llevará a cabo la audiencia de control de detención ante el Poder Judicial. La Fiscalía, además, adelantó que solicitará la vinculación a proceso y, en caso de que proceda, también buscará la prisión preventiva justificada.

“Si el juez estima también solicitará, en caso de ser vinculado, la prisión preventiva justificada”, comentó el vicefiscal.

Mientras tanto, el otro conductor involucrado se encuentra en libertad y las 11 personas lesionadas fueron reportadas, aparentemente, como estables. La Fiscalía también informó que los restos de las tres personas fallecidas ya fueron reclamados por sus familiares.