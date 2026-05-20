Colapsa avenidas volcadura donde muere trailero

El percance vial registrado la madrugada de este martes afectó la circulación en vialidades como Rómulo Garza, Churubusco y Los Ángeles

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Por lo menos tres avenidas colapsaron durante la mañana del martes, luego de la volcadura de un tráiler en San Nicolás.

El accidente que dejó como saldo un chofer muerto y daños en dos automóviles estacionados ocurrió alrededor de las cuatro horas del martes.

La pesada unidad de la empresa Transportes Forza, se volcó debido a la velocidad que imprimía el conductor al circular sobre la avenida Churubusco.

Al tomar la curva hacia la avenida Los Ángeles, la caja se ladeó, provocando que la pesada unidad se volcara y estrellara.

El percance colapsó por completo la avenida Rómulo Garza hacia el poniente, afectando también la circulación de la avenida Churubusco y Los Ángeles.

A la altura del puente que conecta a Rómulo Garza con Los Ángeles, la vialidad se complicó al reducirse los carriles.

Al quedar volcado sobre el lado derecho, la caja del tráiler obstruyó por completo la calle Prolongación Churubusco, arteria utilizada por vecinos para salir de la colonia Constituyentes de Querétaro.

Cerca de las seis de la mañana, dos horas después del accidente, personal de Servicios Periciales llegaron al sitio del accidente.