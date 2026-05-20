Muere conductor tras volcar tráiler sobre Avenida Los Ángeles

Tras perder el control, el tráiler terminó proyectándose hacia el área lateral e impactó dos vehículos que se encontraban estacionados

Un conductor perdió la vida luego de que el tráiler que manejaba volcó sobre la avenida Los Ángeles, en su cruce con Churubusco, en los límites de los municipios de Monterrey y San Nicolás.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió alrededor de las 03:10 horas, cuando presuntamente el operador de la unidad de carga pesada circulaba a exceso de velocidad por la avenida Churubusco y, al incorporarse hacia Los Ángeles, el peso del vehículo le habría ganado, provocando la aparatosa volcadura.

Tras perder el control, el tráiler terminó proyectándose hacia el área lateral e impactó dos vehículos que se encontraban estacionados en calles de la colonia Constituyentes de Querétaro, dejando además severos daños materiales.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey y San Nicolás, quienes iniciaron maniobras de rescate para intentar liberar al conductor atrapado en el interior de la cabina.

Durante aproximadamente una hora y media, los rescatistas trabajaron utilizando herramienta especializada para poder acceder al operador; sin embargo, al lograr llegar hasta él confirmaron que ya no presentaba signos de vida, presuntamente a consecuencia de los golpes sufridos durante la volcadura.

El accidente generó importantes complicaciones viales, ya que tres carriles de circulación de la avenida Los Ángeles, con dirección hacia Nogalar, permanecieron cerrados mientras continuaban las labores de auxilio y retiro de la pesada unidad.

Elementos de Tránsito del municipio de San Nicolás permanecieron en la zona para coordinar la circulación y apoyar en las maniobras que se extenderían durante las próximas horas.