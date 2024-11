Clama por justicia abuela de menor fallecida en choque

Luego del trágico accidente del domingo pasado en el municipio de Guadalupe donde se vio involucrada una familia y donde perdió la vida una menor de ocho años, los familiares exigen justicia para el presunto responsable quien conducía en estado de ebriedad.

La señora Carmen González, quien es abuela de la menor fallecida y madre de Aurora Moronati González, quien se encuentra hospitalizada, habló en exclusiva para los micrófonos de INFO7 clamando por justicia.

“Queremos justicia. Que esto no quede impune, él tiene que pagar por todo lo que hizo. Destruyó una familia completa, se llevó una vida inocente y no puede quedar sin castigo. Queremos justicia. Lo único que pedimos justicia.”

La señora González confesó sentir temor y preocupación por el resultado de la audiencia para determinar culpabilidades, pues dice que no hay sanción suficiente para el daño que hizo a su familia.

“Ahorita están en audiencia allá en la fiscalía, ojalá y no lo dejen salir, que no se toquen el corazón también que vean lo que está uno viviendo y lo que está pasando y todo por culpa de un irresponsable, queremos justicia, que no salga”, dijo al borde del llanto.

Estarlen de ocho años fue la pequeña que perdió la vida en el lugar, Isabela de dos se encuentra delicada en la clínica 33 del IMSS, mientras que los padres, Aurora de 33 y Rubén de 36 también están en estado crítico.

Los gastos funerarios y médicos están siendo absorbidos en su totalidad por ellos mismos, cuestión que ha sido complicada. Esperan que los familiares del responsable sean quienes lo hagan.

“Ellos tienen que pagar todo. Ahorita estamos corriendo con todos los gastos pero ellos tienen que pagar, tienen que responder por todo el daño que están haciendo”.

