Citan a comparecer a vecino que agandalla banqueta en Escobedo

Luego del reporte que llegó a INFO7 sobre una invasión de banqueta en la colonia Monclovita, en Escobedo, autoridades municipales respondieron al llamado y acudieron a verificar la denuncia.

Personal de la Dirección de Inspección y Vigilancia, junto con la Secretaría de Desarrollo Urbano, acudieron a la calle Arquitectos, donde constataron que un vecino edificó sobre el paso peatonal y adaptó los espacios como cuartos en renta.

Los inspectores levantaron un acta e informaron que el inmueble presenta deterioro estructural, cableado expuesto y falta de medidas de seguridad, lo que representa riesgo para quienes ahí habitan y para los peatones que deben caminar por la avenida.

Tras la diligencia, el municipio entregó un citatorio a los residentes y se espera que la propietaria comparezca para resolver la situación.

Trascendió que las autoridades podrían ordenar la demolición de la parte que invade la vía pública, con el fin de liberar la banqueta y garantizar la seguridad de los vecinos.