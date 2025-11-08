Agandalla vecino banqueta para construir casa en Escobedo

Como si toda la calle fuera de él y no existieran las normas municipales, este vecino en Escobedo construyó su casa agandallando toda la banqueta

Como si toda la calle fuera de él y no existieran las normas municipales, un vecino en Escobedo construyó su casa agandallando toda la banqueta.

Es en la colonia Monclovita primer sector donde vive está persona que se siente el dueño de la cuadra, justo sobre la calle Arquitectos.

La edificación obstruye al menos cinco metros de paso peatonal para hacer un negociazo, pues el inmueble está adecuado como renta de cuartos.

Transeúntes del sector reportaron a INFO7 la ilegalidad que los obliga a caminar por plena avenida, y pidieron anonimato por temor a represalias.

Por si fuera poco, denuncian que están colgados a la luz, y que detrás de todas estas marañas de cables y ni un medidor a la vista hay una instalación eléctrica irregular que alimenta a los cuartitos y pone en peligro a todos los vecinos.

Pese a años de denuncias a través de múltiples administraciones municipales, los afectados acusan que nadie ha hecho nada para recuperar el espacio público que les fue arrebatado.